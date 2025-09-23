Eма Уотсън: Липсва ми да играя, но не и да промотирам филми

Ема Уотсън не е играла в пълнометражен филм от повече от пет години. И макар да ѝ липсва самото изкуство на актьорството, тя признава, че не тъгува по други страни на професията.

35-годишната звезда даде рядко интервю за Hollywood Authentic, публикувано в неделя, 21 септември, в което разказа, че рекламата и промотирането на филмите след снимките ѝ носят негативни изживявания – в пълен контраст с щастието, което намира на снимачната площадка.

"В някои отношения наистина спечелих от лотарията с актьорството, случилото ми се е толкова необичайно", казва Уотсън, когато я питат дали ѝ липсва да играе.

Детската звезда от "Harry Potter" за последно се появи на голям екран в "Little Women" (2019 г.), а през 2022 г. участва и режисира късометражен филм за Prada.

"Но по-голямата част от работата всъщност е промоцията и продажбата на това произведение, на това изкуство. И балансът лесно се нарушава. Ще съм честна – не ми липсва да "продавам" неща. Това ми се стори доста разрушително за душата. Но много ми липсва да използвам уменията си, и много ми липсва самото изкуство. Просто имах възможността да практикувам много малко онази част, която наистина обичах", споделя тя.

В интервюто Уотсън обяснява, че макар актьорите рядко да имат достатъчно време за репетиции, за нея има огромна стойност в това да се изгуби изцяло в момента, докато играе сцена.

„Да забравиш напълно всичко друго в света, освен този един миг – това е толкова интензивна форма на медитация. Просто няма как да си някъде другаде. Толкова е освобождаващо. Това ми липсва дълбоко. Но не ми липсва напрежението. Бях забравила колко е тежко“, казва тя.

Уотсън споделя, че отново е усетила стреса дори когато е правила „нещо съвсем малко за една пиеса с приятели“ в последните години.

„И си казах: "По дяволите, това е стресиращо!" А това дори не беше пред истинска публика или нещо подобно. Не ми липсва това“, признава тя.

В същия разговор актрисата намеква, че работи по "нещо, което никога досега не е правила", но отказва да разкрие подробности, пише People.

Тя добавя, че "може би е по-щастлива и по-здрава, откогато и да е било", въпреки че през последните години държи актьорската си кариера на една ръка разстояние.

„Интересното в това да си актьор е, че има тенденция да се разпадаш на множество личности. И не говоря само за ролите, а и за тежестта на публичния образ, който постоянно трябва да бъде хранен, поддържан и излъскван. Това изтощава. А освобождаването от тези многобройни идентичности отвори толкова пространство за мен – за да бъда по-добра сестра, дъщеря, приятелка, внучка, а и артист. И за човек, който се опитва да мисли критично сам за себе си“, казва Уотсън.