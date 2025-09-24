Twisted Sister са вторият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

Twisted Sister се завръщат и идват в България. Бандата, която даде на света „We’re Not Gonna Take It” и „I Wanna Rock”, празнува 50-годишнината си със световно турне през 2026 г. В България те ще свирят на Midalidare Rock In The Wine Valley на 10 юли, откривайки фестивала догодина.

През 1984 г., след почти десетилетие на доминация и поставяне на рекорди по посещаемост в клубовете в района на Ню Йорк (включително и като единствените без договор за запис, които два пъти изчерпват билетите за историческия театър Palladium Theater в Ню Йорк), Twisted Sister достига международна слава. Известни с песните си, превърнали се в химни, скандални костюми и театрални изпълнения, групата се превърна в една от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те години, затвърждавайки мястото си като суперзвезди и икони на rock and roll бунта.

Групата има над 35 милиона продадени албума по целия свят, а „We're Not Gonna Take It” и „I Wanna Rock” са двете най-лицензирани песни в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама.

„Въодушевени сме да посрещнем такава легендарна банда за едно последно шоу в България и заедно да отпразнуваме 50-годишнината им“, заявиха организаторите от Midalidare Rock In The Wine Valley.

Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.