Филмът на Стефан Командарев Made in EU с награда във Франция

Лентата с наградата на критиката на Arras Film Festival

18.11.2025 | 08:22 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Филмът Made in EU на режисьора Стефан Командарев спечели наградата на критиката по време на Arras Film Festival във Франция миналия ден. Миналата седмица лентата бе избрана да открие “Киномания” в София, а днес е в състезателната програма “Майстори на съвременното кино” в Gijon International Film Festival в Испания.

Made in EU разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

Следващата спирка на Made in EU е утре в Gijón International Film Festival, в Испания – в състезателната програма „Майстори на съвременното кино", а от този петък лентата тръгва по кината у нас.

