Скочиха на Ники Минаж, сподели "про-Тръмп" пост

Феновете не са доволни от последните действия на Ники Минаж в социалните мрежи.

Рап изпълнителката от „Starships“ предизвика вълна от критики, след като сподели TikTok от официалния акаунт на Белия дом, който празнува втория мандат на Доналд Тръмп в Овалния кабинет.

Публикацията започва със снимка на Тръмп и текста „2025 ще бъде моята година!“ върху нея, а за фон звучи песента на Минаж „Va Va Voom“. Последният слайд показва нова снимка на президента с надпис „И така беше“, последван от изброяване на политиките на настоящата администрация.

Сред посочените постижения са: „Президент, който поставя американците на първо място“, „Няма мъже в женските спортове“, „Границата е затворена“, „Градовете ни са по-сигурни от всякога“, „Криминални нелегални се депортират“, „Горивото е евтино“ и „Световен мир“.

Представителите на Минаж и Белия дом не отговориха незабавно на запитванията на Entertainment Weekly.

Онлайн потребители бързо посочиха очевидното противоречие — че Минаж изглежда подкрепя твърдата политика на администрацията срещу недокументираните имигранти, при положение че самата тя се е определяла като „нелегална имигрантка“, след като като дете се е преместила от Тринидад в САЩ.

„Ники Минаж, която самата е била недокументирана имигрантка и има фенбаза от цветнокожи и queer хора, безсрамно споделя ксенофобска и трансфобска бяла супремасистка пропаганда… наистина е жалко положението“, пише един потребител в X. „Как може като имигрант да подкрепяш този човек — тя е супер странна“, казва друг. „Това, че Ники Минаж е трансфоб, не беше в списъка ми за 2025, но честно — не съм изненадан“, добавя трети.

TikTok публикацията не е единственият й "про-Тръмп" жест този месец. Изпълнителката на „Anaconda“ изрази възхищение от президента, след като акаунтът на Белия дом използва песента й „Beez in the Trap“ в монтажно видео на първата двойка. Музикантката похвали и решението на Тръмп да обяви Нигерия за „Държава на особено безпокойство“ заради твърденията му, че християните там са изправени пред „екзистенциална заплаха“, въпреки липсата на доказателства, че една религия е подложена на повече насилие от друга.

„Това ме изпълни с дълбока благодарност. Живеем в страна, в която можем свободно да се покланяме на Бог. Благодаря на Президента и екипа му, че приемат това сериозно. Бог да благослови всяко преследвано християнско семейство. Нека ги издигаме в молитва“, написа Минаж в X на 1 ноември.