44-годишната Анна Курникова показа, че е в напреднала бременност

Анна Курникова показва наедряло коремче, с което разкри, че е в доста напреднала бременност

Бившата тенис звезда и Енрике Иглесиас скоро ще посрещнат бебе номер 4

Блондинката ще стане майка отново на 44 години

След потвърдената новина за бременността на Анна Курникова, бившата тенисистка продължи рутината си в Маями, като сега разкри, че всъщност е в доста напреднала бременност и би трябвало да стане майка отново до края на годината.

Източник: Tialoto.bg