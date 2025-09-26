IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

44-годишната Анна Курникова показа, че е в напреднала бременност

Бившата тенис звезда скоро ще дари Енрике Иглесиас с четвърто дете

26.09.2025 | 11:51 ч. 9
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Анна Курникова показва наедряло коремче, с което разкри, че е в доста напреднала бременност

Бившата тенис звезда и Енрике Иглесиас скоро ще посрещнат бебе номер 4

Блондинката ще стане майка отново на 44 години

След потвърдената новина за бременността на Анна Курникова, бившата тенисистка продължи рутината си в Маями, като сега разкри, че всъщност е в доста напреднала бременност и би трябвало да стане майка отново до края на годината.

Цялата статия и снимки на Анна четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Анна Курникова
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem