Ванс се надява Джими Кимъл наистина да се извини за думите си за Кърк

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че би се радвал, ако Джими Кимъл се извини на Ерика Кърк и хората, които е "оклеветил", след като водещият на късните предавания се завърна в ефир във вторник след кратко прекъсване.

Шоуто на Кимъл беше спряно от ефир, след като коментарите му за смъртта на Чарли Кърк предизвикаха негативна реакция от консерваторите и председателя на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар, който предупреди, че агенцията може да предприеме регулаторни действия.

"Той [Кимъл] се опита да каже, че е разказал виц. Не е разказал виц. Всъщност обвиняваше дясна Америка, консервативна Америка, в убийството на Чарли Кърк. Сега знаем, че това е невярно. Чарли Кърк беше убит от ляв убиец, който беше радикализиран от част от реториката, която виждаме да идва от крайната левица", каза Ванс в четвъртък по време на интервю за "The Ingraham Angle".

"Когато обвинявате хората, които са провеждали молитвени бдения, които са се молили за Чарли Кърк, вие ги обвинявате, че са убили Чарли Кърк, когато знаем, че е ляв убиец, вие всъщност се извинявате за убийството му, вие насърчавате да се случва още повече насилие".

"Ако искаме да спрем това ляво насилие, трябва да бъдем честни за това какво е то, и честната истина е, че Чарли Кърк не е бил убит от американец от MAGA. Той не е бил убит от републиканец. Той е бил убит от ляв радикал. Нека бъдем честни за този факт, за да можем да го предотвратим", продължи вицепрезидентът.

В забележките си от 15 септември Кимъл критикува реакцията на републиканците на убийството на Кърк, обвинявайки “бандата MAGA“, че се опитва да го политизира, като представя стрелеца като “всичко различно от един от тях“, за да спечели “политически точки“.

Предполагаемият убиец на Кърк, 22-годишният Тайлър Робинсън, се предаде на полицията и беше обвинен в утежнено убийство, две обвинения за възпрепятстване на правосъдието, тежко стреляне с огнестрелно оръжие, причиняващо тежки телесни повреди, наред с други припомня Fox news.