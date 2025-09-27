Връщаме се в 70-те с "Умирай само в краен случай" по Bulgaria ON AIR

На 15 май 1978 г. българските зрители седнаха със затаен дъх пред телевизорите и станаха свидетели на кримка, която се отличаваше от обичайните филми от онова време.

"Умирай само в краен случай" плени публиката и се превърна в един от най-запомнящите се моменти в българската телевизионна история. Сериалът, базиран на едноименния роман на Богомил Райнов, умело отразява духа на Студената война.

Действието се развива в средата на 70-те години, когато напрежението между Изтока и Запада е осезаемо. Британският наркотрафикант Дрейк планира да изгради мрежа за пренасяне на наркотици от Изток към Запад, използвайки България като транзитна точка. Подозренията сочат, че зад операцията стои ЦРУ с цел да дискредитира страната. За да осуети заговора, българският разузнавач Емил Боев (Коста Цонев) е изпратен в Лондон под прикритие като моряк. Той преминава през редица изпитания – губи документи, става жертва на побой и трябва да спечели доверието на престъпниците, които шпионира. Със своята решителност и находчивост Боев постепенно се внедрява в организацията на Дрейк. Певицата Линда Грей (Барбара Брилска) се превръща в негова съюзничка и доверено лице.

Зад камерата застава режисьорът Милен Гетов, а сценарият е дело на писателя Богомил Райнов, автор и на романа. Оператор е Христо Вълев, автор на драматичната музика е Иван Игнев.. Продукцията е реализирана от „Бояна филм“ – водещото българско филмово студио. Звезден актьорски състав включва освен Коста Цонев и Барбара Брилска и други големи имена на българския театър и кино, като Николай Бинев, в ролята на Дрейк.

По време на снимките в Лондон Стефан Данаилов за пръв път среща Барбара Брилска в една от стаите на хотела, където ги събира режисьорът Милен Гетов.

Данаилов и Брилска са съответно в ролите на Джо Райт и Линда Грей, не са имали общи сцени, ала когато режисьорът ги събрал, Мастера усетил, че Коста Цонев вече проявява интерес към нея. Данаилов обаче стоял настрана, правел се на ударен и усещал специална „химия“ между тях, разказа той преживе в известно шоу.

"Коцето се втурна, но тя северна работа, не става лесно. Аз си кротувах и това я накара да ми обърне внимание", според спомените на актьора.

След това в лобито на хотела той забелязва Барбара с бял гащеризон – изключително красива и енергична. Те решават да отидат в пъб, където пият бира и джин и разговарят непринудено. Била внимателна с него, любезна и това му допаднало. Тогава чули песента на „Eagles“, „Хотел Калифорния“. Когато се прибрали в хотела, той отново я чул и така се завъртяла „плочата“, че където и да идел в следващите дни, все тя звучала.

След години и двамата с Брилска разказват спомените си от авантюрата, в своите автобиографии, но всеки акцентира на различни неща. Тя не помнела за песента, нито за раздялата им на гарата в Берлин, докато за него тези неща останали незабравими.

Когато снимачните дни за Данаилов приключват и той няма къде да отседне, Барбара му позволява да прекара няколко дни в стаята ѝ.

След това се разделят и продължават професионалните си пътища – Данаилов се връща към семейния си живот, докато Барбара по-късно осмисля връзката като важно събитие в живота си.

