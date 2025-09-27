IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нона Караджова: Необходими са реформи в целия воден сектор у нас

Трябват реформи в управлението на водите като ресурс

27.09.2025 | 22:56 ч. 1

Необходими са реформи в целия воден сектор у нас. Това заяви в предаването "Брюксел 1" бившият министър на околната среда и водите Нона Караджова. В ефира тя и деканът на Хидротехнически факултет на УАСГ доц. Петър Филков коментираха проблема с безводието в България.

Ние имаме добре създадена система, която се координира лошо, категорична бе Караджова.

По думите ѝ трябват реформи в управлението на водите като ресурс и на  инфраструктурата, където има огромно изоставане.

"Трябва да се изградят системи за ранно предупреждение както за суша и безводие, така и за наводнения. Това означава безупречна мониторингова система на подземните и на повърхностните води, която да бъде автоматизирана", посочи Караджова пред Bulgaria ON AIR.

Нови стратегии са нужни, но трябва да има и мозъчен тръст в сферата на водите, допълни доц, Петър Филков.

"С помощта на правителство, парламент, да бъде създаден орган от умни, знаещи хора - специалисти, които да гледат напред в бъдещето, да се основават на науката и на научните постижения, на техниката, за да могат да зададат пътя, по който да вървим напред като държава. Нека експертите по водите намерят своето място там и да са подпомогнати от политиците", призова специалистът. 

Според Караджова допуснатите грешки са много, като сред тях е подценяване на проблема.

"Никой не смяташе, че ще дойдат такива години, в които няма вода или има много вода, което води до наводнения. Не се вярваше на учените, които прогнозираха, че ще се случат тези неща", обобщи тя.

водна криза наводнения води Нона Караджова
