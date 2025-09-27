Нона Караджова: Необходими са реформи в целия воден сектор у нас

Необходими са реформи в целия воден сектор у нас. Това заяви в предаването "Брюксел 1" бившият министър на околната среда и водите Нона Караджова. В ефира тя и деканът на Хидротехнически факултет на УАСГ доц. Петър Филков коментираха проблема с безводието в България.

Ние имаме добре създадена система, която се координира лошо, категорична бе Караджова.

По думите ѝ трябват реформи в управлението на водите като ресурс и на инфраструктурата, където има огромно изоставане.

"Трябва да се изградят системи за ранно предупреждение както за суша и безводие, така и за наводнения. Това означава безупречна мониторингова система на подземните и на повърхностните води, която да бъде автоматизирана", посочи Караджова пред Bulgaria ON AIR.

Нови стратегии са нужни, но трябва да има и мозъчен тръст в сферата на водите, допълни доц, Петър Филков.

"С помощта на правителство, парламент, да бъде създаден орган от умни, знаещи хора - специалисти, които да гледат напред в бъдещето, да се основават на науката и на научните постижения, на техниката, за да могат да зададат пътя, по който да вървим напред като държава. Нека експертите по водите намерят своето място там и да са подпомогнати от политиците", призова специалистът.

Според Караджова допуснатите грешки са много, като сред тях е подценяване на проблема.

"Никой не смяташе, че ще дойдат такива години, в които няма вода или има много вода, което води до наводнения. Не се вярваше на учените, които прогнозираха, че ще се случат тези неща", обобщи тя.