BGONAIR Live Новини Днес | 80

Две хиляди марки е струвал първият GSM в България през 1995 година

"Всяко начало е много скъпо", каза Стойчев

27.09.2025 | 22:51 ч. 7

Две хиляди марки - толкова е струвал първият GSM в България през 1995 година, когато е въведен първият GSM лиценз у нас. Това заяви в предаването "Големите последици" Красимир Стойчев - бизнесменът, който въведе GSM-ите у нас.

"Всяко начало е много скъпо", каза Стойчев. "Аз бях толкова самоуверен тогава и си мислех, че всичко ще е много лесно... Всички ме мислеха за луд", сподели бизнесменът пред Bulgaria ON AIR.   "Ако погледна от днешна гледна точка, в чисто аналогова ситуация в България да сложиш цифрова мрежа е било действително пълна лудост", разказа още Стойчев. 

