Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас отпразнуваха рождените си дни

Астролозите обичат да казват, че звездите се подреждат в наша полза, когато имаме късмет и всичко върви по план. За хората, които не вярват в астрологията, това е просто израз, който няма никакво значение, но за други той има огромна сила. Пример за това е любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас, които очевидно са приятели на звездите, които ги насочват един към друг и помежду им се ражда една от най-стабилните любовни истории в Холивуд.

Актьорите не само имат щастлив и дълготраен брак, но и са родени на една и съща дата, с 25 години разлика. На 25 септември Катрин и Майкъл отпразнуваха съответните си рождени дни, поздравявайки се публично в социалните мрежи и доказвайки че любовта им е все така силна и вдъхновяваща.

В Instagram Дъглас публикува селфи, което е направено по време на звездния мач от турнира по голф Ryder Cup, където Зита-Джоунс се състезава. Кадърът е заснет на 24 септември, а двамата влюбени се усмихват широко към камерата, седнали удобно в голф количка, облечени с тениски с якички. Дъглас е допълнил визията с шапка с козирка и слънчеви очила, докато съпругата му носи козирка, върху която са изписани инициалите ѝ, и слънчеви очила.

„На моята астрална сестра – каква радост е да празнувам още една година с теб! Поздравления за невероятния ти мач на Ryder Cup. Честит рожден ден на любовта на живота ми“, написа Майкъл, отбелязвайки Катрин.

Дъглас топло е увил ръка около съпругата си, а зад тях се виждат стикове за голф и зелената трева на игрището.

Зита-Джоунс не остана по-назад и сподели своя публикация по случай двойния рожден ден. Тя публикува колаж от снимки в своите истории в Instagram, оставяйки ги без описание.

