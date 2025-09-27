Григор Димитров и Ейса Гонсалес на първи ред на Седмицата на модата

Григор Димитров определено се възстановява прекрасно от контузията в рамото, която получи по време на турнира „Уимбълдън“ през август. Българинът бе напът да победи тогавашния световен номер 1 при мъжете – Яник Синер – водейки с 2:0 сета. След като двамата трябваше да изчакат няколко минути, за да се затвори покривът на централния корт в Лондон, Гришо получи разтежение в рамото, което го извади от игра до края на сезона.

Преди няколко дни Димитров се раздели с треньора си Джейми Делгадо, с когото работи през последните три години. Двамата имаха доста успехи заедно, като нашенецът спечели титлата в Бризбейн и премина границата от 450 победи в професионалния тенис. Подробности за раздялата не бяха съобщени, като Гришо пожела на Делгадо всичко най-хубаво и заяви в социалните мрежи, че пътищата им се разделят по взаимно съгласие.

И докато професионалния живот на тенисиста преминава през леки спънки, то любовният му цъфти с всичка сила. Хасковлията се наслаждава на връзката си с актрисата Ейса Гонсалес, като двамата вече все по-често могат да бъдат забелязани заедно и се подкрепят в социалните мрежи. Именно Гонсалес беше една от първите, които споделиха окуражителни думи след контузията на Гришо в Лондон, изразявайки любовта си в социалните мрежи.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg