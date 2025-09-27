IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал

Александър Николов: Гордея се и съм щастлив от всичко, което постигнахме това лято

27.09.2025 | 15:45 ч. 30
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Националите по волейбол хвърлиха много усилия, за да достигнат до финала на Световното първенство във Филипините, заяви разпределителят Симеон Николов. По-рано днес "лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско време ще играят за титлата срещу Италия или Полша.

"Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив", заяви Симеон Николов за One Sport. 

"Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира. Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал", каза още разпределителят на националния отбор. 

Неговият брат Александър Николов заяви, че България изигра исторически мач и той бе наистина важен за хората в страната. Нападателят добави, че е напълно фокусиран върху утрешния мач за златните медали. 

"Това е исторически мач за нас. Не е правено от 55 години. За малка страна като нашата, където спортът е наистина важен, особено волейболът, това е нещо невероятно", каза Николов. Той завърши двубоя срещу Чехия с изключителните 31 точки - 27 от атака, три аса и една успешна блокада. 

Свързани статии

"Все още не мога да осъзная напълно какво се случи. Опитвам да се фокусирам върху утре, пък тогава каквото стане, стане. Гордея се и съм щастлив от всичко, което постигнахме това лято", добави той. 
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Симеон Николов Александър Николов волейбол световно първенство
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem