Селена Гомес и Бени Бланко вдигнаха сватба

Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак!

33-годишната певица и 37-годишният музикален продуцент се венчаха в събота - на 27-и септември. Сватбата е била в Калифорния.

Изпълнителката показа снимки от щастливото събитие в профила си в Instagram.

Виждаме как с Бени се прегръщат и целуват, има и близка снимка на букета.

Селена е с дълга бяла рокля с гол гръб и тип поло. Роклята е с пола тип балон и звездата изглежда като принцеса, съгласни са феновете.

Като текст - Гомес е написала датата на сватбата и е поставила две бели сърца. Знаменитостите събраха много поздравления.

"Моята съпруга в истинския живот", написал е Бланко към кадрите.

Тейлър Суифт, Парис Хилтън, Ед Шийрън са били сред присъстващите на сватбата, предават от "Female First".

