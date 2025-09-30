IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Селена Гомес и Бени Бланко вдигнаха сватба

Щастливото събитие е било в събота

30.09.2025
Снимка: Getty Images

Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак!

33-годишната певица и 37-годишният музикален продуцент се венчаха в събота - на 27-и септември. Сватбата е била в Калифорния. 
Изпълнителката показа снимки от щастливото събитие в профила си в Instagram.

Виждаме как с Бени се прегръщат и целуват, има и близка снимка на букета.

Селена е с дълга бяла рокля с гол гръб и тип поло. Роклята е с пола тип балон и звездата изглежда като принцеса, съгласни са феновете.

Като текст - Гомес е написала датата на сватбата и е поставила две бели сърца. Знаменитостите събраха много поздравления.

"Моята съпруга в истинския живот", написал е Бланко към кадрите.

Тейлър Суифт, Парис Хилтън, Ед Шийрън са били сред присъстващите на сватбата, предават от "Female First".

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net

звезди Селена гомес Бени Бланко сватба
