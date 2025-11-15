Рецептата Dnes: Боб чорба за коледните пости

Коледните пости са време за пречистване – не само на тялото, но и на духа. От 15 ноември до 24 декември вярващите се въздържат от месо, млечни продукти и яйца, а в някои дни – и от олио. Това обаче не означава, че трапезата трябва да е скучна или бедна. Българската кухня изобилства от постни ястия, които съчетават вкус, традиция и аромат.

Ето няколко лесни и вкусни рецепти, които ще внесат уют и разнообразие на вашата трапеза по време на постите:

Постна боб чорба

Сгряваща, ароматна и изключително питателна

Необходими продукти:

1 чаша боб

1 глава лук

1 морков

1 чушка

1 домат

чубрица

джоджен

сол

малко олио

Накиснете боба от предната вечер. След като се свари, добавете ситно нарязаните зеленчуци и подправките. Оставете да къкри на слаб огън, докато всички съставки омекнат и ароматите се слеят.

Зеленчукови кюфтета на фурна

Лека, но засищаща алтернатива на месните ястия

Необходими продукти:

2 картофа

1 тиквичка

1 морков

1 глава лук

2 с. л. брашно

копър

сол

черен пипер.

Настържете зеленчуците и ги отцедете от течността. Смесете ги с брашното и подправките. Оформете малки кюфтета и ги подредете в тава, намазана с малко олио. Печете до златисто.

