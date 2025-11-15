Рецептата Dnes: Боб чорба за коледните пости

Коледните пости са време за пречистване – не само на тялото, но и на духа. От 15 ноември до 24 декември вярващите се въздържат от месо, млечни продукти и яйца, а в някои дни – и от олио. Това обаче не означава, че трапезата трябва да е скучна или бедна. Българската кухня изобилства от постни ястия, които съчетават вкус, традиция и аромат.
Ето няколко лесни и вкусни рецепти, които ще внесат уют и разнообразие на вашата трапеза по време на постите:
Постна боб чорба
Сгряваща, ароматна и изключително питателна
Необходими продукти:
- 1 чаша боб
- 1 глава лук
- 1 морков
- 1 чушка
- 1 домат
- чубрица
- джоджен
- сол
- малко олио
Накиснете боба от предната вечер. След като се свари, добавете ситно нарязаните зеленчуци и подправките. Оставете да къкри на слаб огън, докато всички съставки омекнат и ароматите се слеят.
Зеленчукови кюфтета на фурна
Лека, но засищаща алтернатива на месните ястия
Необходими продукти:
- 2 картофа
- 1 тиквичка
- 1 морков
- 1 глава лук
- 2 с. л. брашно
- копър
- сол
- черен пипер.
Настържете зеленчуците и ги отцедете от течността. Смесете ги с брашното и подправките. Оформете малки кюфтета и ги подредете в тава, намазана с малко олио. Печете до златисто.
