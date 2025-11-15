IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Рецептата Dnes: Боб чорба за коледните пости

Няколко идеи какво да ядем по време на пости

15.11.2025 | 09:29 ч. 8
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Коледните пости са време за пречистване – не само на тялото, но и на духа. От 15 ноември до 24 декември вярващите се въздържат от месо, млечни продукти и яйца, а в някои дни – и от олио. Това обаче не означава, че трапезата трябва да е скучна или бедна. Българската кухня изобилства от постни ястия, които съчетават вкус, традиция и аромат.

Ето няколко лесни и вкусни рецепти, които ще внесат уют и разнообразие на вашата трапеза по време на постите:

Постна боб чорба

Сгряваща, ароматна и изключително питателна

Необходими продукти: 

  • 1 чаша боб
  • 1 глава лук
  • 1 морков
  • 1 чушка
  • 1 домат
  • чубрица
  • джоджен
  • сол
  • малко олио

Накиснете боба от предната вечер. След като се свари, добавете ситно нарязаните зеленчуци и подправките. Оставете да къкри на слаб огън, докато всички съставки омекнат и ароматите се слеят.

Зеленчукови кюфтета на фурна

Лека, но засищаща алтернатива на месните ястия

Необходими продукти: 

  • 2 картофа
  • 1 тиквичка
  • 1 морков
  • 1 глава лук
  • 2 с. л. брашно
  • копър
  • сол
  • черен пипер.

Настържете зеленчуците и ги отцедете от течността. Смесете ги с брашното и подправките. Оформете малки кюфтета и ги подредете в тава, намазана с малко олио. Печете до златисто.

Още постни рецепти вижте в Az-jenata.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пости постни рецепти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem