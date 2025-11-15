Почина легендата на БГ рока Вачо Бъндарака

Почина един от основоположниците на българския рок Иван Милев, по-известен като Вачо Бъндарака. Той си е отишъл след три години борба с рака, съобщи в профила си тв водещият Ники Кънчев.

"Един от "праотците на българския рокенрол" е потеглил Нагоре. Вачо Бъндарака снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака. Пионер е на родните рокбанди с брат си Димитър Милев! Димитър е големият брат, наричан още лорд Бънди, почти митична фигура за феновете на рокмузиката у нас. През 1962 година братята канят и съученика на Вачо Кирчо Маричков на маса и барабаниста Пепи Цанков и така сформират "Бъндараците".

Лорд Бънди почина през 1993 година, а снощи и братчето му Вачо. Поклон пред паметта му! Името му ще се помни винаги, докато има рокаджии в тази страна", написа Ники Кънчев.

След разпадането на „Бъндараците“ Вачо Милев прекратява професионалната си музикална дейност, но остава завинаги символ на първите рок вълни у нас.