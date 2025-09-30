IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кийра Найтли блесна с уникална рокля на червения килим в Лондон

Актрисата се завръща с обещаващ трилър и мистериозна история на луксозна яхта

30.09.2025 | 22:32 ч. 1
Снимка: Getty Images

Холивудската актриса Кийра Найтли отново доказа защо е сред най-елегантните звезди на червения килим.

Звездата от „Карибски пирати“ бе ослепителна на премиерата на новия си филм „Жената в каюта 10“ в BAFTA Piccadilly в Лондон.

40-годишната актриса заложи на зашеметяваща рокля от на Erdem от колекция пролет 2026.

Минималистичен шик с романтична нотка

Визията на Кийра Найтли впечатли с всеки един детайл. Актрисата заложи на дълга рокля в цвят горчица с фина сребърна флорална бродерия в рустик стил. Акцентът бе бяла яка с волани – запазена марка на дизайнера Ердем Моралиоглу.

Роклята перфектно балансира романтичната естетика и модерния минимализъм – стил, който феновете на Кийра обожават.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

