Кийра Найтли блесна с уникална рокля на червения килим в Лондон

Холивудската актриса Кийра Найтли отново доказа защо е сред най-елегантните звезди на червения килим.

Звездата от „Карибски пирати“ бе ослепителна на премиерата на новия си филм „Жената в каюта 10“ в BAFTA Piccadilly в Лондон.

40-годишната актриса заложи на зашеметяваща рокля от на Erdem от колекция пролет 2026.

Минималистичен шик с романтична нотка

Визията на Кийра Найтли впечатли с всеки един детайл. Актрисата заложи на дълга рокля в цвят горчица с фина сребърна флорална бродерия в рустик стил. Акцентът бе бяла яка с волани – запазена марка на дизайнера Ердем Моралиоглу.

Роклята перфектно балансира романтичната естетика и модерния минимализъм – стил, който феновете на Кийра обожават.

Източник: Tialoto.bg