BMW Motorrad Варна с активно участие в Националната среща на собственици и фенове на BMW мотори в Приморско

От 25 до 28 септември тази година Приморско се превърна в център на моторджийската култура в България и почитателите на BMW мотори. Над 150 мотоциклета от емблематичната германска марка и техните собственици се събраха в курортния комплекс „Магнолиите“, за да споделят страстта към пътя, свободата и високите технологии. Феновете на марката бяха дошли от цялата страна с желание да се докоснат до иновативните и бързи BMW машини.

BMW Motorrad Варна бе партньор на събитието, което даде възможност на десетки ентусиасти да изпитат тръпката от управлението на едни от най-новите модели. Само в рамките на срещата екипът на варненския дилър проведе над 40 тест драйва, което превърна зоната на BMW Motorrad Варна в едно от най-посещаваните места на събитието. Публиката беше впечатлена от новите предложения на марката - мощните R1300RT, R1300GS Adventure, F900GS, R12 nineT и CE 04.

Срещата се превърна в исторически момент за българската общност – официално беше учреден BMW Motorcycle Club Bulgaria, който ще обедини собственици и фенове от цялата страна и ще развива инициативи с национален и международен мащаб.

„Благодарим на председателя на BMW Motorcycle Club Bulgaria, Никола Карагьозов и целия им екип за поканата и отличната организация. За нас е удоволствие и привилегия да бъдем част от този важен етап за BMW моторджийската общност в България. Интересът към тестова езда и голямото присъствие на Националната среща показват, че страстта към марката расте и вдъхновява все повече хора да опитат от свободата на моторите“, сподели Динко Алексиев, бранд мениджър в BMW Motorrad Варна.

Освен демонстрации и тестове, програмата на събитието включваше традиционни награди за постижения в различни категории, както и подкрепа за благотворителна инициатива на Фондация „Приятел в нужда“. Даренията, които бяха събрани на събитието бяха в размер на 2500 лв., като с тях ще бъдат подпомогнат деца, които се връщат в училище през тази учебна година.

Националната среща в Приморско 2025 постави основите на нова ера за BMW мотористите в България – с повече организираност, общностен дух и споделени каузи, в които BMW Motorrad Варна ще продължи да бъде активен партньор.