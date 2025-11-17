Затягайте коланите! Мерилин Менсън е третият хедлайнер на Hills of Rock 2026

Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон – Мерилин Менсън е третият хедлайнер на „Hills of Rock 2026“! Артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това какво може да бъде световната рок сцена. Образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необуздания хаос – неслучайно феновете му го наричат "The God of Fck*". Точно тази първична енергия Мерилин Менсън ще донесе на сцената на „Hills of Rock 2026“ като хедлайнер на първия ден от фестивала – 24 юли.

Появил се в началото на 90-те като странната, плашеща и едновременно притегателна фигура между Мерилин Монро и Чарлз Менсън, тази тъмна театрална икона с мистична символика и неизчерпаема енергия бързо се превръща в най-поляризирания артист на десетилетието. От момента, в който забавената, мрачно пулсираща версия на „Sweet Dreams (Are Made of This)“ се превръща в международен хит, става ясно, че той е и културен катализатор. Мерилин Менсън е и утвърден визуален артист с международни изложби, известен със своите мрачни, експресивни акварели и сюрреалистични образи.

През миналата година Менсън издаде своя дванадесети албум „One Assassination Under God – Chapter 1“, завръщане, с което продължава да предизвиква, развива и пренаписва собствената си легенда.

Sex Pistols featuring Frank Carter се присъединяват към афиша на „Hills of Rock 2026“ в първия ден на фестивала със своя автентичен пънк хаос, директно в Пловдив – града, в който цяло лято древните камъни срещат гърмящите усилватели. След като отново запалиха искрата с концерти по света и показаха, че обновените Pistols не са някакъв носталгичен проект, а жива сила, бандата пристига с енергия, която звучи остро, директно и напълно съвременно.

Френската група Last Train е олицетворение на независимата рок етика – свободни, целеустремени и непримирими вече близо 15 години. Има два албума, проект с оркестър, документални филми и над 600 концерта из Европа, които демонстрират характера на бандата.

Пловдив ще посрещне и една от най-интересните австралийски модерни метъл банди на последното десетилетие – Northlane. Те пристигат на „Hills of Rock 2026“ с репутацията на иноватори, носители на множество отличия и с глобална аудитория. Northlane отдавна са лидери в новата генерация тежка музика – звукът им е комбинация от дълбока емоция, индустриални елементи и модерни тежки рифове, а концертите им са известни с прецизност и драматичен заряд.