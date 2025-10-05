Направиха римейк на “Москва не вярва на сълзи”

През септември по канала Wink (телевизията на руската компания "Ростелеком") тръгнаха първите епизоди на сериала "Москва не вярва на сълзи. Всичко тепърва започва".

Режисьори и съавтори на сценария са Жора Крижовников и Олга Долматовска. Те пренасят сюжета с около половин век напред и така събитията се развиват през 2000 и 2020 г. Освен това сменят жанра и сега той е мюзикъл.

Според руския кинокритик Антон Хитров излезлият по екраните през 1979 г. едноименен филм на Владимир Меншов, който е последният съветски носител на "Оскар", действително е имал нужда от преосмисляне, но новият проект очевидно не се справя.

Добрият материал за такъв филм е, когато, като гледаш оригинала, си мислиш, че нищо не се е променило, а в същото време се е променило всичко. Такъв е случаят с филма на Меншов. В него СССР е все още централизирана държава, в която икономическите разлики между столицата и регионите са огромни, както и сега.

Патриархатът вилнее и мъжете оставят жените и децата си и се притесняват, когато партньорките им имат по-успешна кариера. А двете обхванати във филма епохи - постсталинистката и брежневският застой, лесно може да бъдат сравнени с тези в сериала (2000 и 2020 г.).

Има и разлики, разбира се. Телевизията отдавна не се смята за професия на бъдещето, московската действителност коренно се е променила. И главното -

самотните майки с успешна кариера отдавна не ги смятат за неудачници

само защото нямат мъж до себе си. Защото Меншов настойчиво пробутва идеята си, че главната героиня Катя (директор на голям завод) е нещастна, а единственият, който може да я спаси, е срещнатият от нея във влака шлосер Георгий Иванович. Който е изключително симпатичен, освен когато започва да разсъждава, че в семейството мъжът винаги трябва да печели повече пари и да взема всички важни решения.

Затова в случая да се направи римейк е добра идея - безполезно е, ако оригиналът е загубил интереса на съвременния зрител. А ако не го е загубил, но са се появили неудобни въпроси, е друга работа. Проблемът е, че за такъв римейк руското масово кино не е узряло. И няма да узрее, докато държавата наднича зад гърба му и му натяква за семейните ценности. /24 часа