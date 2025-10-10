200 км филмова лента отиват за „На всеки километър“, гледан е от 400 млн. зрители

„На всеки километър“, сериалът, същински блокбастър за времето си, който все още пази своята стойност като произведение на седмото изкуство, е една от първите продукции, снимани зад граница - Москва, Париж, Дамаск, Истанбул.

По време на снимките са заснети близо 200 000 метра филмова лента, разказвал е режисьора Любомир Шарланджиев. Тоест за снимките на сериала „На всеки километър“ са използвани около 200 километра филмова лента — впечатляващо количество дори за мащабна телевизионна продукция от онова време. Филмът е от 26 епизода, разделен на две части от по 13.

Приключенията на Митко Бомбата (Григор Вачков) и майор Деянов (Стефан Данаилов) зрителите ще могат да видят по Bulgaria ON AIR от 13 октомври като част от „Великото ни телевизионно наследство“. И вероятно ще бъдат общата тема за разговор между поколенията – за живота тогава и сега, и така публиката ни от различни възрасти ще съпреживее време за общуване, и културно-исторически диалог, които липсват в наши дни на фона масовата риалити витрина.

Сериалът е гледан не само в България, но и в съседните страни и така според някои източници е достигнал аудитория от 400 милиона души, говори се, че излъчван и в Китай.

Много от забавните или характерни реплики на персонажа Митко Бомбата не са от сценария, а са импровизации на актьора Григор Вачков по време на снимките.

Стефан Данаилов, изиграл майор Деянков, е поставен пред избор: дали да играе Никола Деянов в „На всеки километър“ или да участва в „Иконостасът“ като Рафе Клинче — избира сериала, защото смята, че ще това е много повече за един актьор.

За Ани Бакалова казват, че спокойно можела да изиграе ролята на фатална жена във всяка холивудска продукция в онези години, още повече и че на сцената е любимка на публиката – особено като сестра Ратчет в „Полет над кукувиче гнездо“ на „Театър София“. Преживе тя е описвала ролята си в "На всеки километър" като „подмолна интригантка“. „Марго е жената, готова на всичко, за да постигне плана си. С една дума - мръсница. Играех любимата на майор Велински, лошия във филма. Този сериал остави отпечатък върху всички нас. Каквито и роли да си изиграл преди или след това, хората ни свързваха с героите от черно-белия екран. Григор Вачков, където и да се появеше, около него ставаше панаир. Всеки искаше да го заговори, да го пипне. Хората крещяха: "Ето го Митко Бомбата." Това име му беше станало като собствено. А Григор Вачков имаше много други силни роли. Талантът му беше чудовищен“, разказвала е актрисата.

Сред останалите емблематични герои и актьори в сериала са Георги Георгиев – Гец, Георги Черкелов като Богдан Велински, Любомир Кабакчиев е Алексей Вершинин, Петър Пенков е Симеон Каназирев – Бруно, Гасто е Петър Чернев, испанката Мария е Ани Спасова, предателят Благо Пешев е Сотир Майноловски, Ученика е Коста Карагеоргиев, Джалма, циганката, е Пепа Николова, Марго е Ани Бакалова, Стефчо е Олег Ковачев.

Факти

Сценаристи на филма са Павел Вежинов и Георги Марков. Режисьори са Любомир Шарланджиев и Неделчо Чернев.

„На всеки километър” ще остане в историята и с един от най-големите гафове в киното ни. В девета серия е епизодът, с който започва всяка серия: Ученика (в ролята е Коста Карагеоргиев) пада убит край един километричен камък, успявайки със сетни сили да извика: “Ние сме на всеки километър...”. В последната серия - “Първият ден”, в партизанската колона, която отива да завземе властта в София, отново виждаме Ученика.

Три пъти по време на снимките на Стефан Данаилов рискува живота си.

В епизода „Циганката“ той играе мечкар, вързан с мечка за кръста си. При един от дублите дърпа синджира твърде силно и животното, вместо да се търкулне, се изправя срещу него. „Ако беше замахнала, нямаше да ме има“, спомня си по-късно актьорът, шегувайки се, че го е пощадила, понеже била женска.

В серията „Хищникът“ Данаилов едва не загива, карайки мотор с бинтована ръка по стръмен път край язовир „Искър“. Моторът подскача и полита към пропастта, а той успява в последния момент да скочи встрани. Екипът зад камерата вижда само как машината изчезва надолу и застива от ужас.

По време на същата серия, в бойна сцена с Богомил Симеонов, двамата се увличат – първо Ламбо праща партньора си в нокдаун, после Симеонов му сцепва тила с букаите-белезници, синджири. Снимките били точно на 1 май, а вечерта актьорът празнувал с бинтована глава и няколко шева.

Култовата реплика “Но петелът е женски, господине!” - Григор Вачков в ролята на Митко Бомбата го произнася в епизода “Трите удивителни” от сериала. Казва го като капитан Димитър Бомбов, по-известен като Митко Бомбата, и то в Париж - сърцето на Франция, която е избрала петела за свой национален символ.

Сюжет

Първата част на филма проследява борбите на комунистическото движение в периода 1923-1944 година. Майор Деянов и Митко Бомбата са нелегални дейци на БКП.

Първи епизод – „Шлеповете“, започва в крайдунавски град, в който току-що е разбито Септемврийското въстание. Войска и полиция, начело с Каназирев-старши конвоират пленени въстаници до кея и пред събралия се народ, пред плачещите им жени, деца и майки, под звуците на военна духова музика, ги натоварват в шлеп, който имат намерение да потопят. Сред пленените са бащата на малкия Никола Деянов и Войводата. Никола (около 11 – 12-годишен) отива при съученика си Симеон Каназирев и го моли да поиска от баща си да освободи неговия баща. Той обаче отказва и шлепът с въстаниците е потопен. Докато потъват, въстаниците пеят известната песен „Ален мак“. Войводата, като физически най-силен, успява да изплува от потъващия съд и да се спаси. Намира малкия Деянов и успява да го изпрати в Съветския съюз. В първата серия е и първата среща между Велински и Деянов. Те се срещат на малка уличка. Велински вади носната си кърпа, дава му я и му казва да му се обади, за да му намери работа. Детето недоверчиво се отдалечава с подозрителен поглед. Още тук започва двубоят между двамата главни герои.