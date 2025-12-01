Българска коледна елха в изложба в Музея на науката и индустрията в Чикаго

Българска коледна елха отново е част от празничната изложба на Музея на науката и индустрията в Чикаго. Това е един от най-големите и най-посещавани научни музеи в света, който представя повече от 35 хиляди експоната, а посетителите му са над 1,5 млн.души годишно.

Изложбата "Коледа по света и празници на светлината" има своето начало от 1942 година. Тогава се украсява едно единствено дърво символ на единството по време на Втората световна война, съобщи БНР.

Сега изложбата представя 50 различни култури и държави. След 83 години се е превърнала в традиционно за Чикаго празнично преживяване. Под всяка елха има описание на традициите на страната, която представя и коледен поздрав на езика, който се говори. "Честита Коледа" е надписът на български, а наоколо валят снежинки, Дядо Коледа посреща децата , блестят светлини и звучи празнична музика.

Българската общност стана част от тази коледна приказка след 4 години чакане, докато инициаторката Анна-Мария Бунева получи разрешение, но от 2020 година сме редовни участници. Сега доброволците ни са направили украсата на 3,6-метровата елха с ръчно изработени орнаменти, изобразяващи празничните традиции от различни области на страната, има сурвачки, миниатюрни народни носии, кукерски маски, а по традиция в средата на изложбата се издига най-високата елха, стигаща до купола на сградата, която символизира елхата майка.

Изложбата продължава до 5 януари 2026 г.