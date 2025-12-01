Жени Лечева представя новата си песен "Лавина" ВИДЕО

Жени Лечева представя своята нова самостоятелна песен „Лавина“, създадена по музика, текст и аранжимент на Влади Ампов – Графа. В записа се включва и нейният съпруг Иван Лечев, който изпълнява китарните партии.

Видеоклипът към „Лавина“ е заснет на остров Лимнос от режисьорите Стефка Николова и Васил Стефанов.

Лечева е артист с широк диапазон – актриса, певица, танцьор, автор и илюстратор. Завършила е Държавното хореографско училище и НАТФИЗ, което ѝ позволява уверено да се движи между театър, музика, танц и визуално изкуство. Участва активно в музикални проекти и концертни формати.

Като автор създава и илюстрира детски книги, сред които „Тайният ключ или приключенията на Тит и Ярмина“ и книгата-игра „Оцвети героите с Жени Лечева“.

Жени участва и в шоуто „Гласът на България“ с песента „Tomorrow“, чийто запис в The Voice Global надхвърля 33 милиона гледания, превръщайки изпълнението ѝ в едно от най-гледаните от България в този международен формат.

В началото на годината певицата привлече вниманието и с успешния си дует с Любо Киров – „Пак с теб“.