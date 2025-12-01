Сутрешни мъгли ни чакат във вторник, времето през деня – тихо и приятно

През нощта от запад ще започне увеличение на високата облачност, като западният вятър в повечето места ще стихне и след полунощ на места в низините и около реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна и ще бъде близко до средното за месеца.

Във вторник над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините също ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток; остават условията за мъгла на места в низините и котловините. Облачността ще бъде значителна, в сряда след обяд и в четвъртък в сутрешните часове в Западна България ще има и валежи от дъжд, предимно слаби.

Минималните температури ще се повишават, в четвъртък ще са между 2° и 7°, а максималните ще са между 9° и 14°, по-ниски в местата с трайна мъгла.