IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Театърът на сетивата идва в София със спектакъла "Островът на Тишинавтите"

Своеобразния еднодневен фестивал ще се проведе на 12 октомври

10.10.2025 | 17:52 ч. 12
Театърът на сетивата идва в София със спектакъла "Островът на Тишинавтите"

На 12 октомври, неделя, един от най-обичаните спектакли на Театъра на сетивата - "Островът на Тишинавтите",  ще се материализира за първи път в София на ново и небичайно място, затворена до момента градина в кв. Лозенец.  Островът се отваря за тишинавти-изследователи и създава изследователско пространство "Отвъд думите", където те ще могат да творят и откриват нови форми и идеи.

"Островът на Тишинавтите" в Лозенец, София е своеобразен еднодневен фестивал, който представя и разгръща Тишинавтската култура. Пребиваването на Острова дава възможност за притихване, осъзнато свързване с вътрешния свят и заобикалящата реалност.

Възникнал през 2015 г. като сетивен театрален спектакъл, случващ се на най-големия от островите в язовир Голям Беглик, в Родопите, той преживява там осем издания, преди 2025 когато излиза от формата на спектакъл и се превръща в пътуваща база на Института за изследване на Тишината.

Каква е програмата на събитието?

- Начало: 14:00 - сетивно пътуване и изследване на квартал Лозенец, което ще ви отведе до тайната локация на Острова на Тишинавтите

- от 15: 30 до 19:00

  • сесии за колективно рисуване и творческо писане (носете си тефтер-бележник и нещо за писане)
  • практика за оставане в неподвижност и съзерцание под уютна шатра с килими и възглавници
  • музикална практика-импровизация Live Trance Circle, която стимулира креативността и способността на участниците да създават спонтанна, колективна музика с помощта на музикални инструменти от цял свят
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Островът на Тишинавтите театъра на сетивата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem