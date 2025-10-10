Театърът на сетивата идва в София със спектакъла "Островът на Тишинавтите"

На 12 октомври, неделя, един от най-обичаните спектакли на Театъра на сетивата - "Островът на Тишинавтите", ще се материализира за първи път в София на ново и небичайно място, затворена до момента градина в кв. Лозенец. Островът се отваря за тишинавти-изследователи и създава изследователско пространство "Отвъд думите", където те ще могат да творят и откриват нови форми и идеи.

"Островът на Тишинавтите" в Лозенец, София е своеобразен еднодневен фестивал, който представя и разгръща Тишинавтската култура. Пребиваването на Острова дава възможност за притихване, осъзнато свързване с вътрешния свят и заобикалящата реалност.

Възникнал през 2015 г. като сетивен театрален спектакъл, случващ се на най-големия от островите в язовир Голям Беглик, в Родопите, той преживява там осем издания, преди 2025 когато излиза от формата на спектакъл и се превръща в пътуваща база на Института за изследване на Тишината.

Каква е програмата на събитието?

- Начало: 14:00 - сетивно пътуване и изследване на квартал Лозенец, което ще ви отведе до тайната локация на Острова на Тишинавтите

- от 15: 30 до 19:00

сесии за колективно рисуване и творческо писане (носете си тефтер-бележник и нещо за писане)

практика за оставане в неподвижност и съзерцание под уютна шатра с килими и възглавници

музикална практика-импровизация Live Trance Circle, която стимулира креативността и способността на участниците да създават спонтанна, колективна музика с помощта на музикални инструменти от цял свят