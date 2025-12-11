Тайната на 41-годишния брак на Сигорни Уийвър с мъжа, за когото се омъжва след 3-месечна бурна връзка

76-годишната актриса Сигорни Уийвър може да е много голяма холивудска звезда, но е изключително дискретна относно личния си живот, включително десетилетния си брак с режисьора Джим Симпсън, с когото се запознава през 1983 г.

Въпреки че и двамата са посещавали драматично училище в Йейл по време на колежанските си години, пътищата им не са се пресичали до театралния фестивал в Уилямстаун през 1983 г., където тя е участвала в пиеса, а той е работил като барман и е режисьор. По това време тя е на 34 години, а Джим – на 27.

„Спомням си, че отидох на бар с Кристофър Уокън и си свалих обувките, за да танцувам на дансинга и беше толкова тъмно“, спомня си Сигорни пред списание Interview.

„Както и да е, този мъж, който сега е съпругът ми, спаси обувките ми и ги окачи на тръба някъде, така че трябваше да отида при него и да кажа: „Моля, господине, къде са ми обувките?“

Вихрен романс

"Той беше толкова сладък", продължи тя. "Но по това време имах гадже… в рамките на шест месеца го поканих на парти и той остана до късно, за да ми помогне да прибера украсата, след което го поканих на вечеря и три месеца по-късно решихме да се оженим. Така се случи.“

Двойката се жени през октомври 1984 г. и чака почти шест години, преди да посрещне единственото си дете, Шар.

Източник: Tialoto.bg