Крис Прат и Катрин Шварценегер се запознали в църква

Сключиха брак през 2019 г.

12.12.2025 | 00:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Крис Прат разкри как се е запознал със съпругата си Катрин Шварценегер.

46-годишният актьор опроверга твърденията, че майката на Катрин, Мария Шрайвър, ги е запознала. Той сподели, че с любимата му са се срещнали в църква.

"Това, всъщност, не е вярно. Нека го изясним сега. Срещнах съпругата си в църква. Бях в църква в Холивуд и погледнах, и я видях. И знам, че не би трябвало да оглеждаш момичета в църквата, но аз съм просто човек. И аз си помислих: "Уау, тя наистина е сладка"", коментира Крис в "FOX and Friends".

Какво още разказа той четете в teenproblem.net

звезди Катрин Шварценегер Крис Прат запознанство църква
