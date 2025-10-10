Парис Хилтън: Дете по душа съм

Парис Хилтън разкри, че е дете по душа. 44-годишната богата наследница има син Феникс, който се роди през януари 2023 г. и дъщеря Лондон, която се роди през ноември 2023 г. И двете деца бяха износени от сурогатни майки.

Сега блондинката се радва, че преживява някои неща през очите на децата си.

"Всичко е по-забавно с тях. Особено, защото аз съм такова дете по душа, обичам да ходя на места като "Дисниленд" и да се забавлявам, на аркадни игри и такива неща. Да мога да правя това с бебетата си и просто да го виждам през техните очи, това е все едно да го преживявам наново. Толкова е специално и толкова забавно, и всеки ден просто е подарък от Бог.", обясни Парис пред "Extra".

Звездата казва, че децата ѝ са сладки малки ангелчета и вече споделят нейните интереси.

