6 деним тенденции за всяка дама

С началото на есента идва и познатата вълна от носталгия по връщането в училище. Вървим след майките си из универсалните магазини, молейки се за чифт дънки, които да ни се струват дори малко „готини“ – само за да ни бъде наложено вето на касата. Като възрастни, може би вече не се запасяваме с тетрадки с широки редове. Но най-накрая ние имаме последната дума, когато става въпрос за чекмеджето ни с дънки, и можем да включим колкото се може повече тенденции.

След лято, изпълнено с къси поли, шорти и ефирен лен, октомври се усеща като естествено завръщане към денима. Това е видът основен елемент от гардероба, който мигновено ви кара да се чувствате завършени в модно отношение. И тази година дизайнерите обърнаха заслужено внимание на дънките в новите си колекции. Подиумите и уличният стил за есен 2025 прегърнаха денима по начин, който е едновременно носталгичен и изискан, вдъхвайки нов живот на силуети, които си мислехме, че познаваме до болка.

Тенденциите при дънките този сезон доказват колко универсален е денимът всъщност. Има избелели модели, които вдъхват винтидж атмосфера, и дънки тип „бъчва“ със скулптурната си форма. Тъмносините дънки и вталени чифтове, които биха могли да минат и за офис панталони, и дънките тип „цигара“, които излъчват енергия на лежерни дни. Разбира се, класическите прави крачоли, които никога не излизат от мода, и дори противоречивото завръщане на ниските, торбести кройки. Всички те съществуват едновременно, напомняйки ни че денимът никога не е бил за един размер (или стил), който да пасва на всички, а за намирането на чифта, който ви кара да се чувствате себе си.

6 тенденции при дънките за есента

Торбести кройки с ниска талия

Въпреки че широките дънки не са за всеки, тазгодишните модели изглеждат по-скоро „свободни“, отколкото овърсайз, което ги прави заслужаващи вашето внимание. Все още ще намерите варианти с широки крачоли, но много марки са се насочили към свободни силуети, които прилепват, а не поглъщат крака. Комбинирайте дънките с бебешка тениска или късо яке, за да подчертаете талията си. Или се насладете на овърсайз енергията с риза за визия, която е готина и непринудена.

