Квантовата телепортация вече е факт – постижение, което звучи вълнуващо, макар и не по начина, по който повечето хора си го представят, съобщава уебсайтът „BGR.com“. Става дума не за телепортиране на обекти или хора като в „Star Trek“, а за споделяне на данни между два квантови компютъра. От известно време е известно, че информация може да бъде „телепортирана“ мигновено от едно място на друго чрез квантово заплитане. В скорошен доклад, публикуван в Nature, екип от Оксфордския университет описва как е успял да изпрати квантов алгоритъм безжично от един квантов процесор към друг. Целта е била двете изключително мощни машини да работят като единен суперкомпютър. Това им дава значително по-голяма изчислителна мощ и възможност да решават задачи, които иначе биха били невъзможни – всичко това благодарение на мигновения пренос на информация чрез квантово заплитане.

Квантовото заплитане е явление, при което две частици – например фотони или електрони – остават „свързани“ дори на големи разстояния една от друга. В случая с квантовите компютри тези частици са кюбити – основната единица квантова информация. При самия експеримент обаче нищо не се е „преместило“ физически – светлинните частици (данните) са останали на мястото си, въпреки че са били разделени на два метра разстояние. Тоест „телепортацията“ в този контекст не е преместване на материя, а възможност двете машини да виждат данните си взаимно и да ги споделят мигновено, обединявайки своите ресурси. Това откритие проправя пътя към така наречените разпределени квантови изчисления, при които множество отдалечени квантови процесори могат да се комбинират в единна изчислителна система.

Терминологията около квантовите технологии може да звучи объркващо, но концепцията е по-проста, отколкото изглежда. Квантовите компютри са изключително мощни машини, тъй като използват квантови изчисления и квантови данни, което им позволява да извършват операции, невъзможни за класическите компютри. Например учените могат да „обърнат времето“ вътре в квантов компютър. Докато стандартните компютри работят с битове – единици и нули, квантовите използват кюбити, които могат да съществуват във всички състояния едновременно. С други думи, кюбитите могат да съхраняват почти безкрайно количество информация. По-важното е, че учените тепърва трябва да намерят начини да използват това свойство по смислен и ефективен начин.

Квантовите компютри са толкова мощни, че например суперкомпютърът на Google може да реши за миг задачи, за които на обикновени машини биха им били нужни десетилетия. Разпределените квантови изчисления ще бъдат още по-мощни – отделни процесори, намиращи се на различни места, ще могат да си „говорят“ и заедно да решават комплексни задачи. Именно това е демонстрирано в експеримента. Може да си го представите като форма на „облачно“ изчисление в квантовия свят. Това може да доведе и до появата на квантов интернет – следващото поколение свързаност, при което се обменя квантова информация.

И въпреки че хората все още не могат да се телепортират – или да преместват сладолед от магазина до дома си мигновено – перспективата за изключително мощни квантови компютри е по-близо от всякога. И те ще бъдат наистина, наистина мощни, пише БГНЕС.