Как евросъюзниците на Украйна подхранват военната икономика на Русия?

Европейските държави, включително Франция, са сред най-верните поддръжници на Украйна в борбата ѝ срещу Русия. Няколко от тях също увеличиха вноса си на руска енергия, която влива милиарди евро във военната икономика на Москва.

Дори в четвъртата година от войната на Русия срещу Украйна, Европейският съюз остава в несигурното положение да финансира и двете страни в конфликта. Големите му доставки на военна и хуманитарна помощ за Киев се компенсират от търговски плащания към Москва за петрол и газ, пише Ройтерс.

Блокът е намалил зависимостта си от някога доминиращия доставчик Русия с приблизително 90% от 2022 г. насам. Въпреки това, той е внесъл руска енергия на стойност над 11 милиарда евро през първите осем месеца на тази година, според анализ на Reuters на данни от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA), независима изследователска организация, базирана в Хелзинки.

Седем от 27-те страни членки на ЕС увеличиха стойността на вноса си спрямо предходната година, включително пет страни, които подкрепят Украйна във войната. Франция например отбеляза ръст на покупките на руска енергия с 40% до 2,2 милиарда евро, докато Холандия скочи със 72% до 498 милиона евро, показва анализът.

Докато пристанищата за втечнен природен газ (LNG) в страни като Франция и Испания служат като входни точки за руски доставки в Европа, газът често не се консумира в тези страни, а вместо това се изпраща към купувачи в целия блок.

Вайбхав Рагхунандан, специалист по ЕС и Русия в CREA, определи увеличените потоци като „форма на самосаботаж“ от страна на някои страни, като се има предвид, че продажбите на енергия са най-големият източник на приходи за Русия, докато тя води война срещу подкрепяна от Европа Украйна.

Плащанията на ЕС за енергия към Москва са подложени на нов контрол, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп очерни европейските лидери в речта си пред Общото събрание на ООН миналия месец, настоявайки те незабавно да прекратят всички подобни покупки.

„Европа трябва да се засили“, каза Тръмп. „Те не могат да правят това, което правят. Купуват петрол и газ от Русия, докато се борят с Русия. Това е неудобно за тях и им беше много неудобно, когато разбрах за това.“

Френското министерство на енергетиката заяви пред Ройтерс, че стойността на руския енергиен внос за Франция се е увеличила тази година, тъй като страната е обслужвала клиенти в други страни, без да посочва държави или компании. Данните за пазара на газ показват, че част от руския внос на Франция се изпраща към Германия, според анализатори на Kpler.

Холандското правителство заяви, че макар да подкрепя плановете на ЕС за постепенно премахване на руската енергия, докато тези предложения не бъдат фиксирани в законодателството на ЕС, е безсилно да блокира съществуващите договори между европейските енергийни компании и руските доставчици.

ЕС, който вече е забранил повечето покупки на руски суров петрол и горива, обяви планове за ускоряване на забраната за руски втечнен природен газ (ВПГ) до 2027 г., от 2028 г. ВПГ сега представлява най-големият внос на руска енергия в ЕС, като представлява почти половината от стойността на общите покупки, показват данните.

Предложенията, които предвиждат пълна забрана за целия руски петрол и газ от 2028 г., означават, че европейските пари биха могли да подкрепят военните усилия на Кремъл за година или повече напред.

Тръмп каза, че американският петрол и газ биха могли да заменят загубените руски доставки, а много анализатори казват, че подобна промяна е възможна, въпреки че би увеличила зависимостта на Европа от американската енергия в епоха, когато Вашингтон използва тарифите като политически инструмент.

„ЕС се съгласи да купува повече енергия от САЩ, за да отговори на много силните искания на САЩ за спиране на руския внос“, каза Ан-Софи Корбо, научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет. „Илюзия е обаче да се мисли, че американският втечнен природен газ (LNG) ще замени руския втечнен природен газ в съотношение едно към едно. Американският втечнен природен газ е в ръцете на частни компании, които не се подчиняват на заповедите на Белия дом и Европейската комисия, а оптимизират портфейлите си.“

През януари-август тази година сметката на ЕС възлиза на 11,4 милиарда евро - малка част от нивата преди войната и спад от 21% спрямо същия период на 2024 г., показват данните.

Унгария и Словакия - които поддържат тесни връзки с Кремъл и отхвърлят всякаква идея за отказ от руски газ - остават основни вносители, като заедно представляват 5 милиарда евро от тази обща сума. Те няма да бъдат засегнати от планираните санкции на ЕС върху втечнения природен газ (LNG), които изискват единодушната подкрепа на държавите членки, тъй като все още биха могли да получават руски газ по тръбопроводи до 2028 г.

Унгария беше сред седемте страни, в които стойността на руския енергиен внос се е увеличила тази година с 11%, според данните. Франция и Нидерландия са придружени от четири други страни, чиито правителства подкрепят Украйна във войната: Белгия, която отбеляза 3% увеличение, Хърватия (55%), Румъния (57%) и Португалия (167%).

Министерството на енергетиката на Белгия заяви, че увеличението на вноса на страната се дължи на отделни санкции на ЕС, които влязоха в сила през март и забраниха „претоварване“ или реекспорт на руски втечнен природен газ (LNG) извън блока, което означава, че пристигащият LNG трябва да бъде разтоварен в Белгия - глобален център - вместо да бъде прехвърлян от кораб на кораб, за да бъде транспортиран до крайна дестинация.

Министерството на енергетиката на Португалия заяви, че страната е внесла само скромни количества руски газ и че потоците през годината ще бъдат по-ниски от 2024 г. Хърватското и румънското правителство не отговориха на исканията за коментар по данните.

Общият внос на руска енергия в Европейския съюз от 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна, възлиза на над 213 милиарда евро, показват данните на CREA.

Това е много по-малко от сумата, която ЕС е похарчил за помощ за Украйна през същия период, въпреки че е бил най-големият благодетел на страната: блокът е отпуснал 167 милиарда евро финансова, военна и хуманитарна помощ за Киев, според Института Кил, германски икономически мозъчен тръст.

Френската TotalEnergies е сред най-големите вносители на руски втечнен природен газ (LNG) в Европа, като други основни играчи включват Shell, испанската Naturgy, германската SEFE и търговската къща Gunvor. Всички те работят с дългосрочни договори, които продължават до 30-те или 40-те години на 21 век.

TotalEnergies заяви пред Ройтерс, че продължава доставките от руския завод в Ямал по договори, които не могат да бъдат спрени без официални санкции от ЕС. Компанията ще поддържа доставките, докато европейските правителства сметнат руския газ за необходим за енергийната сигурност, добави тя.

Роналд Пинто, главен анализатор на газовите изследвания в Kpler, заяви, че компаниите не са склонни да рискуват да бъдат глобени за нарушаване на договорните ангажименти без солидното правно покритие на забраната на ЕС за руски втечнен природен газ.

Пинто каза, че проучванията на динамиката на потока показват, че френският внос на руски втечнен природен газ често преминава по тръбопровод до Белгия, за да достигне след това до Германия, където има силно търсене от индустриалните потребители. Той предупреди, че е „невъзможно да се проследи точно движението на газовите молекули в европейската газова мрежа“.

Германското министерство на икономиката заяви пред Ройтерс, че приветства усилията на ЕС за постепенно премахване на вноса на руски изкопаеми горива, но че SEFE е обвързана с дългогодишен договор за закупуване на втечнен природен газ (LNG) от руския завод в Ямал, без опция за прекратяване на споразумението.