9 начина да се справяте с напрежението във връзката си по-добре

Не си мислете, че двойките, които са щастливи и след дългогодишна връзка, никога не са имали кавги помежду си. Сигурно е, че и те са имали някои по-сериозни конфликти особено в по-ранните етапи на връзката си. Всъщност въпросът е не да не се карате никога с партньора си, а да се научите да се справяте със споровете разумно.

Добрата новина е, че с времето повечето двойки, които се обичат, се научават и как да се карат справедливо и уважително. Важното е, когато имате несъгласия с половинката си, да намерите начини да се справите с конфликта с известна грация.

А ето и 9 начина как да се справяте с конфликтите във връзката си по-добре, така че те да не подкопаят отношенията ви:

1. Не се карайте на публично място и пред други хора

Това трябва да е твърдо и непоклатимо правило във връзката ви. Не само се поставяте в неудобна ситуация, но е много неудобно и за хората около вас, които ви виждат да се карате. Независимо дали е сред непознати или пред приятели, никой не иска да вижда двойка, която спори ожесточено.

Така или иначе никога няма да можете да разрешите проблема си в тази среда, а неловкостта само ще ескалира спора. Ако не можете да се усамотите веднага, прекратете кавгата, докато не се приберете. Едно от предимствата на това е, че ви дава шанс да се успокоите малко, докато отново се заемете с проблема.

