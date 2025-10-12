IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Това тя ли е? Манди Мур шокира феновете с новата си визия

Почитателите на звездата се чудят дали изобщо това е същият човек

12.10.2025 | 23:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Манди Мур наскоро дебютира с нова визия, докато присъства на наградите за вдъхновение на Step Up за 2025 г. в културния център Skirball в Лос Анджелис.

41-годишната звезда позира за снимки на червения килим на 26 септември в бяла копринена блуза, черна минипола, чорапогащи и обувки на висок ток с остър връх.

Тя също така носеше смело червено червило и светла спирала, като аксесоарите бяха малки, нежни златни обеци. 

Феновете бързо забелязаха промяната на актрисата и заляха социалните медии с объркването си от нейния различен външен вид.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

манди мур
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem