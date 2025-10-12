Това тя ли е? Манди Мур шокира феновете с новата си визия

Манди Мур наскоро дебютира с нова визия, докато присъства на наградите за вдъхновение на Step Up за 2025 г. в културния център Skirball в Лос Анджелис.

41-годишната звезда позира за снимки на червения килим на 26 септември в бяла копринена блуза, черна минипола, чорапогащи и обувки на висок ток с остър връх.

Тя също така носеше смело червено червило и светла спирала, като аксесоарите бяха малки, нежни златни обеци.

Феновете бързо забелязаха промяната на актрисата и заляха социалните медии с объркването си от нейния различен външен вид.

