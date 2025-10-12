IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Саморъчно приготвен патрон е взривен пред полицията в Дупница

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

12.10.2025 | 22:45 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Саморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница.

Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети. 

От пресцентъра на МВР съобщиха за Нова тв, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.

