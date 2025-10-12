IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

7 идеи как да включите оранжевото в есенния тоалет

Вдъхновено от Тейлър Суифт

12.10.2025 | 21:55 ч. 1
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Оранжевото е един от най-актуалните цветове тази есен, отчасти благодарение на възхода на „шумния лукс“ и вълнението около последния албум на Тейлър Суифт. 

Макар смелият оттенък да може да е плашещ в началото, изборът на цветен акцент в дреха, която отговаря на вашата естетика, ще ви помогне да се чувствате уверени в оранжев тоалет. 

Наречете го настъпването на сезона на тиквените подправки или масово вълнение за албума на Тейлър Суифт The Life of a Showgirl, но оранжевото е навсякъде в момента. От най-новия модел на iPhone до нарастващите нотки на този нюанс в модните дрехи и козметичните продукти, оранжевото краси много повече от любимите ни лакомства с вкус на тиква, декорациите за Хелоуин и заобикалящата ни есенна картина. 

С дръзкия нюанс, който е толкова популярен в поп културата в момента, е време да изработим тоалети с оранжево за всеки повод – от излизане с приятели до служебни ангажименти. Тъй като е по-ярък и понякога противоречив, може да е трудно да планирате тоалет, който да е в съответствие с вашата естетика и да не ви кара да се чувствате като фенер от тиква – но ние сме тук, за да ви помогнем. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

оранжевото
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem