MTV спира музикалните си канали във Великобритания

Ще последва закриване и в други страни

12.10.2025 | 08:25 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

MTV, първият в света 24-часов музикален оператор, ще спре да излъчва поп музика във Великобритания след почти 40 години.

В края на годината операторът ще затвори пет канала -  MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Водещият канал, MTV HD, ще продължи да излъчва риалити предавания, включително „Naked Dating UK“ и „Geordie Shore“, съобщава Би Би Си.  

Решението е взето поради промяна в навиците на гледане, като музикалните видеоклипове се гледат предимно в YouTube и социалните медии, а не по телевизията.

Говорител на компанията майка на MTV, Paramount, отказа коментар по информацията. 

MTV стартира в САЩ през 1981 г., а европейският клон е открит през 1987 г. 

Paramount планира да затвори музикалните си канали MTV в няколко страни, включително Австралия, Полша, Франция и Бразилия, като част от по-широка стратегия за намаляване на разходите, която включва намаляване на разходите с до 500 милиона долара в цялото глобално портфолио. 

Това се случи Dnes
