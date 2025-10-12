MTV спира музикалните си канали във Великобритания

MTV, първият в света 24-часов музикален оператор, ще спре да излъчва поп музика във Великобритания след почти 40 години.

В края на годината операторът ще затвори пет канала - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Водещият канал, MTV HD, ще продължи да излъчва риалити предавания, включително „Naked Dating UK“ и „Geordie Shore“, съобщава Би Би Си.

Решението е взето поради промяна в навиците на гледане, като музикалните видеоклипове се гледат предимно в YouTube и социалните медии, а не по телевизията.

Говорител на компанията майка на MTV, Paramount, отказа коментар по информацията.

MTV стартира в САЩ през 1981 г., а европейският клон е открит през 1987 г.

Paramount планира да затвори музикалните си канали MTV в няколко страни, включително Австралия, Полша, Франция и Бразилия, като част от по-широка стратегия за намаляване на разходите, която включва намаляване на разходите с до 500 милиона долара в цялото глобално портфолио.