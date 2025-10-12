IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Пухкав мраморен кекс с масло

И аромат на ванилия

12.10.2025 | 08:57 ч. 2
Снимка: istock

Съставки:

  • 350 г брашно 
  • 200 г меко масло 
  • 240 г кристална захар 
  • 5 яйца, средно големи и на стайна температура
  • 1 шушулка ванилия или 3 капки ванилова есенция 
  • 3 чаени лъжички бакпулвер
  • 4 супени лъжици натурално какао на прах
  • 150 мл прясно мляко
  •  ⅓ чаена лъжичка сол
  • пудра захар за поръсване

Приготвяне:

  • Сложете маслото в купа. 
  • Добавете захарта. 
  • Разбийте с електрически миксер много добре.
  • В отделна купа разбийте яйцата. 
  • Добавяйте яйцата малко по малко, на две или три порции, към крема от масло и захар, като разбърквате добре.
  • Когато получите хубава смес, добавете солта и млякото, като непрекъснато продължавате да разбивате.
  • Пресейте брашното и бакпулвера.
  • След това ги добавяйте малко по малко към сместа. 
  • Разбърквайте, докато сместа стане гладка и хомогенна.
  • Разделете тестото наполовина в две отделни купи. 
  • В едната добавете пресятото какао на прах и разбъркайте добре.
  • В другата купа добавете семената на една шушулка ванилия или 3 капки ванилова есенция.
  • Намажете незалепваща форма за кекс с масло.
  • Изсипете част от сместа с ванилията.
  • След това сместа с какао. 
  • Ползвайте нож или клечка за зъби, за да комбинирате леко двете части, описвайки свободни форми. 
  • Завършете със сместа с ванилията.
  • Печете кекса в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 50 минути. 
  • Преди да сервирате охладения кекс, поръсете с пудра захар. 

