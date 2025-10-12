Рецептата Dnes: Пухкав мраморен кекс с масло

Съставки:
- 350 г брашно
- 200 г меко масло
- 240 г кристална захар
- 5 яйца, средно големи и на стайна температура
- 1 шушулка ванилия или 3 капки ванилова есенция
- 3 чаени лъжички бакпулвер
- 4 супени лъжици натурално какао на прах
- 150 мл прясно мляко
- ⅓ чаена лъжичка сол
- пудра захар за поръсване
Приготвяне:
- Сложете маслото в купа.
- Добавете захарта.
- Разбийте с електрически миксер много добре.
- В отделна купа разбийте яйцата.
- Добавяйте яйцата малко по малко, на две или три порции, към крема от масло и захар, като разбърквате добре.
- Когато получите хубава смес, добавете солта и млякото, като непрекъснато продължавате да разбивате.
- Пресейте брашното и бакпулвера.
- След това ги добавяйте малко по малко към сместа.
- Разбърквайте, докато сместа стане гладка и хомогенна.
- Разделете тестото наполовина в две отделни купи.
- В едната добавете пресятото какао на прах и разбъркайте добре.
- В другата купа добавете семената на една шушулка ванилия или 3 капки ванилова есенция.
- Намажете незалепваща форма за кекс с масло.
- Изсипете част от сместа с ванилията.
- След това сместа с какао.
- Ползвайте нож или клечка за зъби, за да комбинирате леко двете части, описвайки свободни форми.
- Завършете със сместа с ванилията.
- Печете кекса в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 50 минути.
- Преди да сервирате охладения кекс, поръсете с пудра захар.
