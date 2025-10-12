Михаела Овцата изненадващо напусна Big Brother

Гръмогласната Михаела Василева, позната в Къщата с псевдонима “Овца”, напусна Big Brother. Тя взе решение да излезе от надпреварата за 100 000 лева по собствено желание.

Михаела, както и Мина, получиха най-висока подкрепа от зрителите, a нейният най-голям конкурент - автомонтьорката Лена само 5%.

През седмицата Овцата, която е поредната, която се изявява като инфлуенсърка, сподели, че иска да напусне социалния експеримент.

След като беше попитана от Big Brother по време на живото излъчване той ѝ даде 10 минути да вземе окончателно решение. Тя излезе от най-коментираната къща в България с широка усмивка и определи себе си като победител. Освен Лена, от елиминация се спасиха още тираджията Калин и студентката по химия Мина.