IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Михаела Овцата изненадващо напусна Big Brother

Тя не получи най-нисък вот от зрителите

12.10.2025 | 08:34 ч. 26
Снимка: Красена Ангелова, Нова тв

Снимка: Красена Ангелова, Нова тв

Гръмогласната Михаела Василева, позната в Къщата с псевдонима “Овца”, напусна Big Brother. Тя взе решение да излезе от надпреварата за 100 000 лева по собствено желание. 

Михаела, както и Мина, получиха най-висока подкрепа от зрителите, a нейният най-голям конкурент - автомонтьорката Лена само 5%.

През седмицата Овцата, която е поредната, която се изявява като инфлуенсърка, сподели, че иска да напусне социалния експеримент. 

След като беше попитана от Big Brother по време на живото излъчване той ѝ даде 10 минути да вземе окончателно решение. Тя излезе от най-коментираната къща в България с широка усмивка и определи себе си като победител. Освен Лена, от елиминация се спасиха още тираджията Калин и студентката по химия Мина. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Big Brother
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem