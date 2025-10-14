IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои са 10-те признака, че партньорътви не ви оценява?

Комуникира с вас на повърхностно ниво

14.10.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: istock

Има някои признаци, по които си личи дали партньорът ви ви цени високо или ви пренебрегва, дори може да се каже, че не ви уважава. Оценката и респектът са типове поведение, които всеки обичащ мъж би следвало да отдава на своята половинка. Но ако вашият партньор се държи по следните начини, той определено не ви оценява. 

Кои са 10-те признака, че партньорътви не ви оценява? 

1.   Той не ви пита как е минал денят ви. 

Ако партньорът ви не се интересува от вас като личност, той няма да се интересува и какво сте преживели днес. Няма да се нуждае да е в течение на проблемите, радостите, трудностите, ангажиментите, с които е трябвало да се сблъскате. Ще се интересува преди всичко от себе си. 

2.   Той не излиза с приятелите ви. 

Когато един мъж избягва средата от приятели и близки на своята половинка, това е красноречив признак, че не се интересува от нея в пълния смисъл. Той се интересува от вас вероятно преди всичко само във физически смисъл. Останалото не е от значение. 

