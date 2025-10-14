IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стачка в Белгия анулира полети от София до Брюксел

Пътниците ще бъдат пренасочени на следващ полет за 15 октомври

14.10.2025 | 09:46 ч. 1
pixabay

Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София.

Това съобщи на своята фейсбук страница авиокомпания "България Еър", позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел. 

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната. 

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

стачка Белгия анулирани полети
