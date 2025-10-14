IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Венера влезе във Везни, какво очаква зодиите?

Прогноза за периода

14.10.2025 | 10:28 ч. Обновена: 14.10.2025 | 10:28 ч. 0
Снимка: iStock/AleksandarNakic

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе в знака на Везни на 13-и октомври и ще остане там до 6-и ноември. През периода любовта е във въздуха и всички стават по-чаровни. Събитието ни напомня, че животът трябва да се споделя, празнува и че трябва красотата да е навсякъде около нас. Какво да очаква всяка зодия? Ето прогнозата на "People".

Овен

Падат си по специален човек? Или им липсва стар приятел? Сега ще пишат на този приятел, че им липсва или най-накрая ще проведат прочувствен разговор, който ще изясни нещата с някого. Може и някой да им докаже, че копнее за връзка с тях.

Телец

Любовта е в детайлите. Сладките жестове - това някой да помни какво кафе обичат и да им помогне със списъка със задачи, показва колко ценени са Телците. Това значи много за тях.

Близнаци

Във връзките и отношенията отново цари игривост. Нощ, прекарана навън, може да се превърне в нещо незабравимо. Лек флирт ще стане романтична случка - като от филм. Независимо дали говорим за среща или творчески проект, навсякъде има искри.

За останалите четете в teenproblem.net

