Анистън разкри защо не е избрала да осинови дете

Дженифър Анистън разкри защо не е осиновила дете.

56-годишната актриса 20 години се е борила да стане майка, но това така и не се получи.

Но не се е решила на осиновяване, тъй като е искала да има "собствено ДНК в малко човече".

През годините звездата е претърпяла много неуспешни инвитро процедури.

"Когато хората кажат - "Но ти можеш да осиновиш". Аз не искам да осиновявам. Искам моето собствено ДНК в малко човече. Това е единственият начин, егоистично или не, каквото и да е, по който го исках", призна Дженифър в подкаста "The Armchair Expert".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net