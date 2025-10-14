IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Анистън разкри защо не е избрала да осинови дете

Искала бебе с нейното ДНК

14.10.2025 | 23:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Дженифър Анистън разкри защо не е осиновила дете.
56-годишната актриса 20 години се е борила да стане майка, но това така и не се получи.
Но не се е решила на осиновяване, тъй като е искала да има "собствено ДНК в малко човече".

През годините звездата е претърпяла много неуспешни инвитро процедури.

"Когато хората кажат - "Но ти можеш да осиновиш". Аз не искам да осиновявам. Искам моето собствено ДНК в малко човече. Това е единственият начин, егоистично или не, каквото и да е, по който го исках", призна Дженифър в подкаста "The Armchair Expert".

Дженифър Анистън
