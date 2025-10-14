Кайли Дженър разгневи с новата си рекламна кампания ВИДЕО

Кайли Дженър отново предизвика буря в мрежата – този път с рекламата на новата си колекция грим "King Kylie Cosmetics", която мнозина нарекоха „изцяло откъсната от реалността“.

В неделя 28-годишната риалити звезда качи кратък клип в Instagram и TikTok, в който върви по коридора на затвор, окована с белезници и придружена от двама полицаи.

Кайли е облечена в черен кожен сутиен и микрошорти с висящи сребърни вериги, комбинирани с мрежести чорапогащи, масивни бижута и черни обувки на ток. Косата ѝ е пусната на меки къдрици, в които проблясват тюркоазени кичури – директна препратка към „King Kylie“ периода ѝ от средата на 2010-те. Клипът завършва с шепот „King Kylie“, докато на екрана се изписва: „King Kylie. Tomorrow.“ Колекцията е връщане към бунтарската ѝ персона „King Kylie“, благодарение на която през 2015 г. изгря марката ѝ Kylie Cosmetics и бързо се превърна в глобална империя за красота.

Сред първите, които я поздравиха в коментарите, бяха Хейли Бийбър и Лорън Санчес Безос.

Фенове ликуваха: „King Kylie" се завърна!“; „Върнахме се!!!“

Но не всички бяха впечатлени. В Reddit критиците я обвиниха в безчувственост към реалния контекст – от масовите арести на имигранти до ожесточения дебат за полицейското насилие.

„Държавата кипи, хора биват измъквани от домовете си от самозвани полицаи, а Кайли Дженър пуска фотосесия с белезници, за да рекламира...грим. Това не е сатира, това е гнилата същност на Америка“, пише един потребител.

Друг добавя: „Тя е напълно откъсната от реалността.“ „Все едно някога може да разбере какво преживяват хората, които тя "косплейва". Това е отвратително“, коментира трети.

Критики имаше и към самия избор на бранд – King Kylie – особено на фона на протестите „No Kings“ в САЩ срещу възприеманата авторитарност при управлението на Доналд Тръмп.

„Странно ли е само на мен, че точно сега, когато навсякъде има протести "No Kings", тя пуска "King Kylie" с подобна символика?“, пита друг потребител.

Сравненията с реклами от миналото също не закъсняха – мнозина припомниха злополучната Pepsi кампания от 2017 г. с Кендъл Дженър. Там тя спира напрежението между протестиращи и полиция с... кенче Pepsi. Рекламата бе обявена за „тоново глуха“ и свалена след по-малко от 48 часа.

„Опитва ли се Кайли нарочно да повтори скандала на Кендъл?", попита един. „Същото е като Pepsi рекламата… едно към едно“, съгласи се друг.

Кайли Дженър все още не е коментирала публично новия скандал, пише Fox News.