Холивудската звезда Даян Кийтън е починала от пневмония, съобщиха от семейството й.

Актрисата почина на 11 октомври на 79-годишна възраст. Семейството ѝ разкри причината за смъртта ѝ в ново изявление, в което благодари на феновете за "изключителните" им послания на подкрепа.

"Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на своята любима Даян, която почина от пневмония на 11 октомври", заяви семейството пред списание People.

Семейството предложи на тези, които искат да почетат звездата от „Кръстникът“, да направят дарение за една от любимите ѝ каузи.

„Тя обичаше животните и беше непоколебима в подкрепата си за бездомните, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен начин да ѝ се отдаде почит“, казаха още те.

„Здравословното ѝ състояние се влоши много внезапно, което беше съкрушително за всички, които я обичаха. Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух. През последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките си роднини, които предпочетоха да запазят нещата в тайна. Дори дългогодишните ѝ приятели не бяха напълно наясно с това, което се случва“, сподели източник пред People.

През март Даян пусна за продажба „къщата на мечтите си“ в Брентууд, Калифорния, въпреки че преди това беше обещала да остане там завинаги, и вече не я виждаха редовно в района да разхожда кучетата си.

„Тя живееше в Брентууд от много години. Обичаше квартала си. Допреди няколко месеца разхождаше кучето си всеки ден. Обикновено се обличаше по един и същи начин, с шапка и характерните си слънчеви очила, независимо от времето. Винаги беше много мила, забавна и разговорлива. Говореше с кучето си, сякаш беше човек. Беше ексцентрична и имаше аурата на старомодния Холивуд. Беше много, много специална“, разказа друг източник.

„Тя живееше точно както искаше, по свои собствени правила, заобиколена от хората и нещата, които наистина обичаше. Даян винаги имаше много силно усещане за това коя е и как иска да живее. През последните няколко години тя поддържаше тесен кръг от приятели и ѝ харесваше така. Беше забавна до самия край и имаше способността да прави дори обикновените моменти специални. Такава беше тя“, заяви приятелят.

Даян Кийтън никога не се е омъжвала, но оставя след себе си осиновените си деца – 29-годишната си дъщеря Декстър и 25-годишния си син Дюк, отбелязва БГНЕС.