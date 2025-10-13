IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ал Пачино съжалява, че не се е оженил за Даян Кийтън

Актрисата е била любовта на живота му, според източник

13.10.2025 | 14:45 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ал Пачино преживява тежко едно от големите си съжаления – че никога не се е оженил за Даян Кийтън, която почина в събота на 79-годишна възраст.

По информация на Daily Mail, приятел на 85-годишния актьор споделя, че той ще „съжалява завинаги, че не е направил своя ход, когато е имал шанс“.

Източникът добавя: „Години наред след раздялата им Ал често казваше: "Ако е писано да бъде, никога не е късно за ново начало." Но, за съжаление, сега вече е късно.“

По думите му, Пачино признавал, че голямата любов на живота му е била именно Даян.

Двамата се срещат през 1974 г. на снимачната площадка на "Кръстникът" („The Godfather“), където Кийтън играе неговата екранна любима. Скоро след това започват връзка, но през 1990 г. се разделят, след като Ал отказва да се обвърже с брак.

Изглежда, че Даян е намерила своеобразно примирение с миналото. През 2017 г. тя признава, че макар раздялата тогава да не е била нейно решение, в крайна сметка и за двамата било по-добре така, пише TMZ.

Припомняме, че Кийтън почина в събота. Причината за смъртта ѝ все още не е разкрита.

Ал Пачино Даян Кийтън
