Ал Пачино съжалява, че не се е оженил за Даян Кийтън

Ал Пачино преживява тежко едно от големите си съжаления – че никога не се е оженил за Даян Кийтън, която почина в събота на 79-годишна възраст.

По информация на Daily Mail, приятел на 85-годишния актьор споделя, че той ще „съжалява завинаги, че не е направил своя ход, когато е имал шанс“.

Източникът добавя: „Години наред след раздялата им Ал често казваше: "Ако е писано да бъде, никога не е късно за ново начало." Но, за съжаление, сега вече е късно.“

По думите му, Пачино признавал, че голямата любов на живота му е била именно Даян.

Двамата се срещат през 1974 г. на снимачната площадка на "Кръстникът" („The Godfather“), където Кийтън играе неговата екранна любима. Скоро след това започват връзка, но през 1990 г. се разделят, след като Ал отказва да се обвърже с брак.

Изглежда, че Даян е намерила своеобразно примирение с миналото. През 2017 г. тя признава, че макар раздялата тогава да не е била нейно решение, в крайна сметка и за двамата било по-добре така, пише TMZ.

Припомняме, че Кийтън почина в събота. Причината за смъртта ѝ все още не е разкрита.