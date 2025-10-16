Проблемите на богатите: Ким Кардашиян не знае колко струва млякото

Ким Кардашиян призна, че няма никаква представа колко струват елементарни неща като мляко — и че изобщо не следи цените в магазина.

В епизода от 15 октомври на подкаста „Call Her Daddy“ 44-годишната риалити звезда гостува на Алекс Купър и по време на играта „Confess or Text“ ѝ бе зададен въпрос колко харчи за „глам“ (екипът ѝ от гримьори, фризьори, стилисти и цялата поддръжка на визията ѝ) на година.

„Ами, много“, отвърна Кардашиян, като допълни, че стилизирането за „The Kardashians“ по Hulu се покрива от продукцията, затова тя самата няма точна представа за сумата.

Купър коментира, че това е „умен ход“, а Ким все пак направи опит да изчисли приблизително разходите за своя екип.

„Нямам представа за това колко струват някои обикновени неща. Бих искала поне да знам колко струва кутия мляко“, призна тя.

Когато с водещата започнаха да хвърлят ориентировъчни числа, те се спряха на около 1 милион долара годишно.

„Не бих се изненадала“, отбеляза Купър. „Тази коса не е евтина“, отвърна Кардашиян с усмивка, докато галеше екстеншъните си.

По-късно в разговора тя бе попитана за ситуация, за която смята, че „е трябвало да бъде канселирана“. Кардашиян си припомни фотосесия заедно с Джъстин Бийбър, когато той е бил едва на 16 години.

„Беше като пиеса – приятелката му беше там, родителите му също, не беше нищо странно, но като се замисля, това е едно от нещата, за които си казвам: "Кой изобщо реши, че това е добра идея?" Той е наш близък приятел и с цялото семейство сме в добри отношения, но все пак…“, сподели тя.

Сесията е била вдъхновена от филма „The Graduate“ (1967).

„Разбирам как това може да изглежда проблематично,“ коментира Купър, цитирана от People.