Бивш съпруг на Бритни твърди, че тя му е изневерила с жена

Кевин Федърлайн направи някои наистина шокиращи разкрития за Бритни Спиърс в мемоарите си "You Thought You Knew", съобщават от "USA Today".

Двамата се омъжиха през септември 2004 г., а през ноември 2006 г. певицата подаде документи за развод. Те имат двама сина - Шон на 20 г. и Джейдън на 19 г.

Сега Кевин разкри, че Бритни му е изневерила с танцьорка жена в началото на връзката им. Федърлайн с очите си е видял как Спиърс се целува с друга жена в хотелска стая в Амстердам.

"Докато минавах покрай една от стаите, аз погледнах вътре и замръзнах. Тя беше там. Тереза седеше на края на леглото. Бритни стоеше между краката ѝ, с ръце на лицето ѝ и те се отдаваха на това. Пълно натискане. Беше един от тези моменти, които те връхлитат толкова бързо, че твоят мозък не може дори да започне да го обработва. Ти просто стоиш там зашеметен и не си сигурен какво е истинско. Не казах и дума. Просто стоях там и гледах. За секунда - никой не мърдаше. После и двете погледнаха и ме видяха, и аз се обърнах и си тръгнах", пише Кевин.

