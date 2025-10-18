Какво да ядете при високо кръвно налягане?

Високото кръвно налягане е един от факторите, които водят до сърдечносъдови проблеми. То често остава скрито за пациента, защото може да не се усети като физическо неразположение или все пак, ако има проявления, като главоболие, да бъде неглижирано.

Какво причинява покачването на кръвното налягане?

Причините биха могли да са различни, като:

Стрес;

Наднормено тегло и затлъстяване;

Заседнал начин на живот;

Висока кръвна захар;

Някои заболявания;

Прием на някои медикаменти;

Нездравословен начин на живот;

Хронично бъбречно заболяване;

Консумацията на нездравословни храни и напитки;

Напредване на възрастта;

Проблеми с щитовидната жлеза;

Фамилна анамнеза и други.

Високото кръвно налягане винаги изисква консултация с лекар и не бива да се самолекуваме. Въпреки това, балансираното и здравословно меню се счита за важно и ефективно за контролиране на високото кръвно налягане и като цяло за баланса на кръвното. За всеки човек, дори и за тези, които нямат подобни проблеми, е важно да поддържат кръвното в норма.

Вижте кои храни, освен нар, моркови, чесън, лук, ленено семе, семена от чиа, ябълки, сладки картофи, броколи, да добавите към менюто си.

1. Цитрусови плодове

Лимоните, портокалите и грейпфрутите са плодове, които са много ефективни за понижаване на кръвната захар, защото съдържат много витамини, минерали и растителни съединения, смятат учени.

Някои западни проучвания показват, че пиенето на сокове от грейпфрут и може да помогне за намаляване на високото кръвно налягане. Грейпфрутът и сокът от грейпфрут обаче могат да попречат на действието на обичайните лекарства за понижаване на кръвното налягане.

