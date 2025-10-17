Любо Киров и Пабло Рейес от "Джипси Кингс" ще са част от фест във Видин

От 22 до 28 октомври във Видин ще се проведе фестивалът „Октомврийски дни на изкуствата“. Едноседмичното събитие е посветено на духовния празник на града – Димитровден, и обединява богата програма, която съчетава музика, театър, визуални изкуства и литература.

За пръв път видинчани и гостите на града ще могат да чуят и видят на живо световноизвестните "Джипси Кингс" в лицето на един от техните създатели Пабло Рейес. Реверанс към публиката във Видин ще е изпълнението им на китара, произведена в България специално за този концерт.

Любо Киров също ще е гост на „Октомврийски дни на изкуствата“. И това ще се случи точно на рождения му ден и на празника на града – 26 октомври.

За почитателите на гения на класическата музика - Лудвиг ван Бетовен - фестивалът ще предложи концерт, посветен на 255 години от рождението на великия музикант, представен от Симфониета-Видин с диригент Станислав Почекански.

3D mapping прожекции ще оживят фасадите на емблематичните сгради в града – ДТ „Владимир Трандафилов“ и Стамбол капия - с впечатляващи светлинни проекции и картини.

Разнообразната програма на „Октомврийски дни на изкуствата“ включва още театрални постановки, представени и режисирани от водещи български имена в театралното изкуство, куклени спектакли за деца, художествена изложба, посветена на 110 години от рождението на видинския художник Владимир Мански, литературни четения и срещи с актуални писателки, детски еко работилници и други.