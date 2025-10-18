Рецептата Dnes: Сьомга с масло

Съставки:
- 1 супена лъжица неутрално масло
- 4 филета с кожа от сьомга (по 170 г)
- 1 щипка сол
- 1 лимон
- 4 супени лъжици неосолено масло, нарязано на кубчета
- 1 голяма скилидка чесън, ситно нарязана
- 1 супена лъжица нарязан пресен магданоз или копър
Приготвяне:
- В голям тиган на средна температура загрейте маслото, докато започне да блести.
- Подсушете сьомгата; подправете и двете страни с щедра щипка сол.
- Поставете сьомгата в тигана с кожата надолу и гответе, без да я обръщате, около 4-5 минути.
- Обърнете сьомгата, след което настържете фино лимонова кора около нея.
- Поставете парченца масло около сьомгата, като разклащате тигана, за да се разтопи маслото и да се разпредели в тигана около рибата.
- Гответе 2 минути.
- Разрежете лимона наполовина.
- Добавете чесъна и сока от 1/2 лимон около сьомгата и гответе, без да разбърквате, докато сьомгата започне да се разпада лесно с вилица, а чесънът стане ароматен и леко омекне.
- Ще отнеме около 1 минута.
- Прехвърлете сьомгата в плато.
- Поръсете с магданоз.
