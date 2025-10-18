IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Сьомга с масло

Много вкусна

18.10.2025 | 12:26 ч. 2
Снимка: istock

Съставки:

  • 1 супена лъжица неутрално масло 
  • 4 филета с кожа от сьомга (по 170 г) 
  • 1 щипка сол
  • 1 лимон
  • 4 супени лъжици неосолено масло, нарязано на кубчета 
  • 1 голяма скилидка чесън, ситно нарязана 
  • 1 супена лъжица нарязан пресен магданоз или копър 

Приготвяне:

  • В голям тиган на средна температура загрейте маслото, докато започне да блести. 
  • Подсушете сьомгата; подправете и двете страни с щедра щипка сол.
  • Поставете сьомгата в тигана с кожата надолу и гответе, без да я обръщате, около 4-5 минути. 
  • Обърнете сьомгата, след което настържете фино лимонова кора около нея. 
  • Поставете парченца масло около сьомгата, като разклащате тигана, за да се разтопи маслото и да се разпредели в тигана около рибата. 
  • Гответе 2 минути.
  • Разрежете лимона наполовина. 
  • Добавете чесъна и сока от 1/2 лимон около сьомгата и гответе, без да разбърквате, докато сьомгата започне да се разпада лесно с вилица, а чесънът стане ароматен и леко омекне.
  • Ще отнеме около 1 минута.
  • Прехвърлете сьомгата в плато. 
  • Поръсете с магданоз.

