IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

На път за работа: Граничен полицай получи инфаркт, катастрофира и загина

Тежката катастрофа в Русе е станала рано тази сутрин

18.10.2025 | 15:05 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Рано тази сутрин в Русе е станала тежка катастрофа, в която е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на Дунав мост. Инцидентът е станал на бул."Тутракан", съобщава "Русе Медиа”, цитирана от “24 часа”.

Водачът на лекия автомобил внезапно е изгубил управление и при навлизането в кръговото се е блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Линейката е откарала полицая с политравма в болницата, но той е починал по пътя. Станало е ясно, че е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

граничен полицай Русе катастрофа инфаркт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem